In Halle begann am Mittwoch ein Prozess vor dem Landgericht. Ein Mann aus Saudi-Arabien mit somalischer Staatsbürgerschaft muss sich für acht Taten verantworten. Wieso niemand der Beteiligten davon ausgeht, dass er dafür strafrechtlich verantwortlich gemacht werden kann.

„Ich bin bei der Hamas, ich bringe euch alle um!“

Der Beschuldigte Ali J. muss sich vor dem Landgericht Halle verantworten.

Halle (Saale)/MZ. - Vor dem Landgericht Halle ist am Mittwoch ein Sicherungsverfahren gegen den 30-jährigen Ali J. eröffnet worden. Dem Beschuldigten, der die somalische Staatsbürgerschaft besitzt und am 1. Mai 1995 in Riad (Saudi-Arabien) geboren wurde, werden in der Antragsschrift acht Straftaten zur Last gelegt, darunter Bedrohungen mit Tötungsabsichten, wiederholte Ladendiebstähle und Sachbeschädigung.