Verfahren in Halle „Ich bin bei der Hamas, ich bringe euch alle um!“
In Halle begann am Mittwoch ein Prozess vor dem Landgericht. Ein Mann aus Saudi-Arabien mit somalischer Staatsbürgerschaft muss sich für acht Taten verantworten. Wieso niemand der Beteiligten davon ausgeht, dass er dafür strafrechtlich verantwortlich gemacht werden kann.
01.10.2025, 15:56
Halle (Saale)/MZ. - Vor dem Landgericht Halle ist am Mittwoch ein Sicherungsverfahren gegen den 30-jährigen Ali J. eröffnet worden. Dem Beschuldigten, der die somalische Staatsbürgerschaft besitzt und am 1. Mai 1995 in Riad (Saudi-Arabien) geboren wurde, werden in der Antragsschrift acht Straftaten zur Last gelegt, darunter Bedrohungen mit Tötungsabsichten, wiederholte Ladendiebstähle und Sachbeschädigung.