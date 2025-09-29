Drei Männer haben nachts in einer Straßenbahn in Halle die Regeln gebrochen. Der Fahrer schritt ein, machte Gebrauch von seinem Hausrecht – und landete dafür im Krankenhaus.

Halle (Saale). – Am Sonntagmorgen, dem 28. September, ist es in Halle kurz nach 4 Uhr im Bereich Vogelweide an der Haltestelle Paul-Suhr-Straße zu einem fiesen Angriff auf einen Straßenbahnfahrer gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, hatten drei bislang Unbekannte den 52-Jährigen zusammengeschlagen und ausgeraubt, nachdem dieser ihnen einen Platzverweis erteilt hatte.

Straßenbahnfahrer bei Angriff in Halle verletzt

Demnach habe sich das Trio während der Fahrt in der Straßenbahn schlecht benommen und unter anderem geraucht. Daraufhin habe der 52-jährige Straßenbahnfahrer Gebrauch vom Hausrecht gemacht und die drei jungen Männer aufgefordert, die Bahn zu verlassen.

Daraufhin sollen die drei Männer auf den Straßenbahnfahrer eingeschlagen, ihn am Boden liegend getreten und anschließend ausgeraubt haben. Der 52-Jährige wurde dabei verletzt und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Laut der Polizei blieb eine anschließende Fahndung im Umfeld bislang erfolglos. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern weiter an.