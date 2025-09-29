Rettungskräfte wurden am Morgen zu einem schweren Unfall nach Friedrichshain gerufen. An einer Ampel wurde dort ein Fünfjähriger auf einem Fahrrad von einem Auto angefahren.

Berlin - Ein Fünfjähriger ist in Berlin-Friedrichshain an einer Ampel von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Vater des Jungen und weitere Passanten leisteten nach dem Unfall am Morgen Erste Hilfe, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte behandelten den Jungen und brachten ihn mit Kopfverletzungen sowie dem Verdacht auf innere Verletzungen zur stationären Behandlung in eine Klinik.

Die Polizei ermittelt. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der Junge in der Corinthstraße Ecke Persiusstraße im Bereich einer Fußgängerfurt angefahren. Der Junge soll bei Grün gefahren sein, der Wagen kam ihm entgegen. Der Junge prallte auf die Motorhaube und fiel auf die Fahrbahn.