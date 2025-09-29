Ein Mann soll seine Familie in Oldenburg erschossen haben. Was wir bislang über die Tat wissen.

Vier Tote in Oldenburg - was bisher bekannt ist

Ein Mann soll seine Familie und sich selbst getötet haben.

Oldenburg - In Oldenburg soll ein Mann seine Frau und seine Kinder getötet haben, anschließend auch sich selbst. Bisher ist über die Tat nur wenig bekannt. Was wir wissen - und was nicht:

Was wir wissen:

Opfer und Verdächtiger: Ein Mann soll seine Kinder und seine Partnerin im niedersächsischen Oldenburg erschossen haben. Anschließend soll er sich selbst getötet haben, wie die Polizei mitteilte.

Tatort: Die Tat ereignete sich laut Polizei am späten Vormittag in einem Wohnhaus im Stadtteil Osternburg. Auf Bildern ist der Tatort in einem Wohngebiet mit mehreren Einfamilienhäusern zu sehen. Die Ermittler fanden dort vier Tote und die mutmaßliche Tatwaffe. Die Stadt Oldenburg hat rund 175.000 Einwohnerinnen und Einwohner und liegt westlich von Bremen.

Alarmierung: Zeugen hatten zuvor die Einsatzkräfte informiert.

Was wir nicht wissen: