Lesen Sie im heutigen Newsletter, wie der rechtsextreme Anschlag vom 9. Oktober 2019 auch sechs Jahre später die Menschen noch bewegt, warum der Tedi in Halle-Neustadt geschlossen ist und welche Pläne es für die BMK-Ruine in der Magdeburger Straße gibt.

auf den Tag genau vor sechs Jahren versuchte der rechtsextreme Täter Stephan Balliet, in die Synagoge in Halle einzudringen, um an Jom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, die Juden in der Synagoge zu ermorden. Als er an der Eingangstür scheiterte, erschoss er vor dem Gebäude die Passantin Jana Lange und anschließend in einem Imbiss an der Ludwig-Wucherer-Straße den Gast Kevin Schwarze.

Es ist ein Terroranschlag, der Halle bis heute prägt. Und auch nach sechs Jahren ist der Schmerz und die Wut bei vielen Hallensern und Überlebenden immer noch groß. Einer davon ist Ismet Tekin. Mein Kollege Denny Kleindienst hat mit ihm und Rachel Spicker von der Mobilen Opferberatung gesprochen, wie sie auf den Anschlag blicken und wo es immer noch Probleme gibt.

Einen anderen Weg, das Trauma vom 9. Oktober 2019 aufzuarbeiten, geht das Neue Theater. Im Stück „Und nächsten Mittwoch?“, das am heutigen Donnerstag um 20.15 Uhr im NT-Schaufenster Premiere feiert, wird Historie, Gegenwart und Zukunft verknüpft. Um was es in dem choreographierten Schauspiel konkret geht, hat meine Kollegin Katja Pausch aufgeschrieben.

Deshalb ist der Tedi in Neustadt zu

Wer öfter in Neustadt unterwegs ist, hat es sicherlich schon bemerkt: Seit mehr als zwei Wochen ist der Non-Food-Discounter und Sonderpostenmarkt Tedi in der Neustädter Passage geschlossen. Was der Grund dafür ist, hat mein Kollege Marvin Matzulla herausgefunden.

Das alte BMK in der Magdeburger Straße in Halle Foto: Dirk Skrzypczak

Neuigkeiten gibt es auch vom gewaltigen Komplex des einstigen Bau- und Montagekombinats Chemie am Stadtpark in Halle. Denn die Ruine soll zu einem Wohnkomplex umgebaut werden. Die Details dazu verraten Ihnen meine Kollegen Dirk Skrzypczak und Jonas Nayda hier.

