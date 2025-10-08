Noch immer betreut die Mobile Opferberatung Betroffene des Anschlags von Halle, manche haben sich erst Jahre später gemeldet. Auch Ismet Tekin ist ein Betroffener. Wut und Schmerz begleiten ihn bis heute. Und doch ist er voller Hoffnung.

Der Anschlag von Halle: Das Trauma ist noch nicht bewältigt

Ismet Tekin im Tekiez: Aus dem einstigen Kiez-Döner ist ein Gedenkort geworden.

Halle (Saale)/MZ. - Für Ismet Tekin ist das Tekiez auf der Ludwig-Wucherer-Straße „der schönste Laden der Welt“. Er sagt das trotz der Wut, des Schmerzes und der Enttäuschung, die dieser Raum bei ihm hervorrufen. Einst befand sich dort der Kiez-Döner, wo Tekin arbeitete.