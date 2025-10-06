das lange Einheitswochenende liegt hinter uns. Ich hoffe, Sie haben etwas schönes erlebt? Vielleicht einen Ausflug gemacht? In Halle konnte man jedenfalls einiges erleben.

Obwohl es beinahe schon zu einer kleinen halleschen Tradition geworden war, gab es in diesem Jahr am 3. Oktober kein von der Stadt organisiertes gemeinsames Bäumepflanzen in der Dölauer Heide. Stattdessen feierten verschiedene Akteure den Tag der Deutschen Einheit auf dem Marktplatz. Tagsüber konnte man buntes Programm erleben und abends kam sogar noch ein sehr prominenter Gast aus Berlin auf die Bühne.

Mehr dazu können Sie hier lesen.

Mit einer Öffentlichkeitsfahndung hatte die Polizei am Donnerstag ein 11-jähriges Mädchen gesucht, das seit mehr als 24 Stunden als vermisst galt. Am Freitagabend konnten die Beamten Entwarnung geben: Das Kind sei gegen 19.40 Uhr auf einer Dienststelle in Halle-Neustadt erschienen und wurde an Sorgeberechtigte übergeben.

Am Sonntagnachmittag haben sich mehr als einhundert junge Menschen auf der Ziegelwiese getroffen. Alle hatten Gabeln dabei und Pudding. Was dann geschah, können Sie hier lesen. So viel sei verraten: Es ging alles friedlich zu.

Und auf das Bäumepflanzen in der Dölauer Heide müssen die Hallenser in diesem Jahr doch nicht ganz verzichten. Laut Stadtverwaltung soll es am 25. Oktober nachgeholt werden. Ob dabei dann auch über hundert junge Menschen mitmachen, bleibt abzuwarten.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche!

Ihr Jonas Nayda