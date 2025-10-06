Die Forderung der Bürgermeister aus Plodda, Schlaitz und von der Gemeindespitze nach tödlichen Unfall an B 100-Kreuzung ist erfolgreich. Die Geschwindigkeit wird auf Tempo 70 gesenkt. Ab wann gilt die neue Regelung?

Muldestausee-Protest nach tödlichem Motorradunfall - Endlich kommt Tempo 70 an B 100-Kreuzung

Chris Henze, Ferid Giebler und Katharina Gründling (v.l.) forderten die Einrichtung von Tempo 70 an der Kreuzung B 100/ Schlaitz/Plodda.

Schlaitz/MZ. - Ein tödlicher Unfall und massiver Protest aus der Kommune hat bei der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises zu einem Umdenken geführt. An der Kreuzung der Bundesstraße 100 mit der Plodda und Schlaitz verbindenden K 2053 wird ab sofort die Geschwindigkeit begrenzt und ein Überholverbot erlassen. Damit wird dort nach jahrelangem Kampf Tempo 70 Wirklichkeit.