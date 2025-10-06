Bei Novelis Nachterstedt fehlen tonnenweise Aluminiumschrott. Drei Männer stehen vor Gericht – das Verfahren könnte gegen Geldauflage enden.

Millionenschaden bei Novelis: Prozess um Schrottdiebstahl läuft weiter

Bei der Herstellung von Aluminiumblechen fällt bei Novelis Schrott an. Bei Inventuren wurde das Fehlen von großen Mengen festgestellt. Hier 2011 eine Jaguar-Karosse komplett aus recyceltem Aluminium.

Aschersleben/MZ. - Wenn bei der jährlichen Inventur eines Unternehmens etwas fehlt, dann ist das nicht gut. Aber wenn gleich „mehrere hundert Tonnen“ Aluminiumschrott fehlen, dann ist etwas mächtig im Argen. Am Amtsgericht Aschersleben wurde in dieser Woche vor dem Schöffengericht um Strafrichter Christian Häntschel der Prozess gegen drei Männer fortgesetzt, denen vier Schrottdiebstähle vorgeworfen werden.