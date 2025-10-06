weather regenschauer
  4. Spionage gegen Bundeswehr?: Militärischer Abschirmdienst prüft Vorfall mit angeblichem „Pilzsammler“ im Zeitzer Forst

Im September stoppten Soldaten auf dem Bundeswehr-Übungsgelände im Zeitzer Forst einen angeblichen „Pilzsammler“. Wollte der Mann spionieren? Sogar der Militärische Abschirmdienst (MAD) wurde informiert - indes laufen die Polizeiermittlungen.

Von Jan Schumann 06.10.2025, 14:19
Bundeswehr und Polizei untersuchen den Fall eines angeblichen „Pilzsammlers“ auf dem Militärübungsgelände im Zeitzer Forst. Wollte der Mann spionieren? (Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Klaus-Dietmar Gabbert)

Zeitz/MZ - Ein Vorfall mit einem angeblichen Pilzsammler auf dem Militär-Übungsgelände im Zeitzer Forst beschäftigt den Geheimdienst der Bundeswehr. Nach MZ-Informationen wurde der Militärische Abschirmdienst (MAD) über den außergewöhnlichen Zwischenfall im September informiert. Der Geheimdienst ist für Spionageabwehr zuständig – in der Bundeswehr wird der Fall im Zeitzer Forst offenbar so ernst genommen, dass der Dienst informiert werden musste.