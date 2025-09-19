EIL
Militär in Sachsen-Anhalt Soldaten stoppen Mann im Zeitzer Forst - spionierte der „Pilzsammler“ die Bundeswehr aus?
Bundeswehrsoldaten haben auf dem Standortübungsplatz Zeitzer Forst einen 53-jährigen Mann festgesetzt. Wollte er Nato-Eingreiftruppen ausspionieren? Wieso Ermittler bezweifeln, dass es sich um einen „Pilzsammler“ handelt.
Aktualisiert: 19.09.2025, 17:18
Zeitz/MZ - Ein Vorfall auf dem Bundeswehr-Übungsplatz im Zeitzer Forst (Burgenlandkreis) beunruhigt die Sicherheitsbehörden. Soldaten stoppten und kontrollierten nach MZ-Informationen bereits am Mittwoch einen 53-jährigen Deutschen, der unbefugt mit seinem Privatauto auf dem abgesperrten Militärgelände unterwegs war. „Die Polizei leitete nach Bekanntwerden der Geschehnisse Ermittlungen zur Klärung des Sachverhaltes ein, welche andauern“, bestätigte Ulrike Diener, Sprecherin der Polizeidirektion Halle.