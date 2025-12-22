Viele Akteure haben die Idee der „Lichterhöfe“ engagiert und kreativ umgesetzt. Und den Besuchern damit einen anregenden Vorweihnachtsabend in Aschersleben beschert.

Lichterzauber, hier im Hof von Familie Einecke Über dem Wasser, hat die Besucher begeistert.

Aschersleben/MZ - „Es ist erstaunlich, was in einer so kleinen Stadt alles möglich ist. Wir waren jedenfalls begeistert“, posteten Brigitte Naumann, Ellen Brückner, Walburga Linge und Isolde Amft am Sonntag über die sozialen Netzwerke. Die Frauen standen da noch ganz unter dem Eindruck eines Abends, der als gelungene Premiere bezeichnet werden darf.