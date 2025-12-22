Wohnblock in Sandersdorf muss weichen - Abrissarbeiten stehen vor dem Abschluss

Sandersdorf/MZ. - Noch ein Wohnblock wird derzeit am Stadtrand von Sandersdorf abgerissen. Im Ring der Chemiearbeiter weicht das Haus Nummer 49-54.

Damit setzt die Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft (Neubi) den Rückbau von nicht mehr benötigtem Wohnraum fort. Der soll laut Neubi-Geschäftsführerin Susann Schult im Februar 2026 abgeschlossen sein. Für den Abriss standen Fördergelder und Eigenmittel zur Verfügung. Die freiwerdende Fläche soll erst einmal begrünt werden.