Land übergibt Fördermittelbescheid für das Industriegebiet Brehna II. Damit hat das dreijährige Warten ein Ende. Drei weitere Geldspritzen sollen folgen. Was passiert als nächstes vor Ort?

Brehna/MZ. - Sandersdorf-Brehna hat ein vorfristiges Weihnachtsgeschenk erhalten. Das Land hat einen Fördermittelbescheid über 24,3 Millionen Euro übergeben. Es handelt sich um eine 90-prozentige Förderung für die weiterführende Erschließung des Industriegebiets Brehna II an der B 100 westlich der Münchener Straße. Doch das ist nur die erste von vier vorgesehenen Fördersummen für dieses Großprojekt. Schon im nächsten Jahr erwartet man den zweiten Bescheid für die Ausbaustufe 1. Insgesamt kostet das Vorhaben fast 90 Millionen Euro.

Drei Jahre lang auf die ersten Fördermittel gewartet

„Für uns ist das ein Glückstag“, sagt Bürgermeisterin Steffi Syska (parteilos). Lange genug musste die Kommune darauf warten, denn der Antrag war bereits Ende 2022 gestellt worden. Der Fördermittelbescheid sei der Lohn der Arbeit, die seit 2022 professionell geleistet worden sei. „Er ist ein klares Signal an die Kommune und die Region“, so Syska weiter. „Wir haben in Sachsen-Anhalt die attraktivste Fläche für solch ein Industriegebiet und auch die am weitesten entwickelte.“

Mit dem Förderbescheid dürfte sich in der Stadt Erleichterung breitmachen. Denn Sandersdorf-Brehna war ins Risiko gegangen und hatte erste notwendige Arbeiten auf der Fläche als vorzeitigen Maßnahmebeginn vorfinanziert. Man habe, so Syska, die Mehreinnahmen aus der guten Steuerleistung konsequent in das Industriegebiet gesteckt. Insgesamt wurden so bereits 16 Millionen Euro ausgegeben. Nun fließt endlich das lange versprochene Geld vom Land. Die 24,3 Millionen Euro werden an die Stadt schrittweise über die Investitionsbank des Landes ausgezahlt.

Kommune hat Arbeiten auf eigenes Risiko vorfinanziert

Durch die Vorfinanzierung der Kommune, um die im Stadtrat intensiv gerungen worden war, konnte der knapp 80 Hektar große nördliche Teil des künftigen Industriegebiets bereits von den Archäologen untersucht werden. Diese hatten anhand von rund 10.000 Funden Einblicke in eine große Siedlung der Spätbronzezeit erhalten, in der es mehrere Salzsiedestellen gab.

Auch die Archäologen waren bereits im nördlichenBereich des künftigen Industriegebiets in Brehna zum Teil mit schwerem Gerät im Einsatz. (Foto: André Kehrer)

Vorfinanziert wurde außerdem 2024 die notwendige Umverlegung einer Hochdruckgasleitung. All dies gehört zu den bauvorbereitenden Maßnahmen, die nun fortgesetzt werden. Als nächstes geht es um die Stromversorgung. Ein Angebot des Netzbetreibers Envia Mitnetz liegt bereits vor. „Nun können wir das unterschreiben“, sagt Syska. Entstehen werden ein eigenes Umspannwerk und Hochspannungsleitungen, die von Halle her gezogen werden. Als ersten Schritt wird es für die Leitungen ein Planfeststellungsverfahren geben. Bis das Umspannwerk in Betrieb gehen kann, werden wohl fünf Jahre vergehen.

Zudem braucht man Wasser- und Abwasserleitungen, die über lange Strecken verlegt werden müssen. „Denn die anliegenden Kapazitäten im Bestandsgebiet sind voll“, erläutert Syska. Deutlich sichtbar vorangehen dürfte es 2027 auf dem insgesamt 184 Hektar großen Gebiet. Dann beginnen der Straßenbau und die Leitungsverlegung. Bis dahin müssen aber die nächsten Fördermittel geflossen sein.

Vermarktung der Fläche auf Messe Expo Real in Hannover

2032 soll das neue Industriegebiet in den Vollbetrieb gehen. Einzelne Ansiedlungen kann es schon zuvor geben. Für den nördlichen Bereich ist ein Großansiedler vorgesehen. Ausgeschlossen ist jedoch Logistik. Wichtig ist aus Sicht der Stadt ein Branchenmix, so dass Ausfälle eines Bereichs durch andere Branchen aufgefangen werden können. Im südlichen Teil sollen sich etwa sechs kleinere Unternehmen ansiedeln, die Flächen ab zehn Hektar aufwärts nutzen. Bewerben und vermarkten werde man das Gebiet zusammen mit dem Land. So wird Sandersdorf-Brehna eine von nur fünf Städten am Sachsen-Anhalt-Stand auf der Expo Real 2026 in Hannover sein.