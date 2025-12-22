In der Baumschule von Christian Göricke ist auch kurz vor dem Fest noch viel los. Weihnachtsbäume selbst zu schlagen, liegt im Trend. Welche Sorte besonders gut geht.

Sägen auf den letzten Drücker: Wo die Dessauer ihre Weihnachtsbäume selbst schlagen

Weihnachtsbaumkauf als Attraktion: Familie Lorenz aus Roßlau hat sich für eine Küstentanne entschieden.

Waldersee/MZ. - Ritsch, ratsch, ritsch, ratsch. „Papa, kannst du mal?“Tom gibt die Handsäge an seinen Vater ab und schnauft tief durch. So ein Weihnachtsbaum fällt sich eben nicht mit links. Noch vier, fünf kräftige Züge, dann hält Familie Lorenz ihren diesjährigen Baum in der Hand. Selbstgeschlagen, oder besser gesägt, ganz aus der Nähe und frischer als jeder Baumarkt ihn hätte anbieten können.