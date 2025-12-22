weather starkbewoelkt
Halle (Saale)
  4. Verkehr: Freie Fahrt auf der A143 westlich von Halle - Was Autofahrer jetzt wissen müssen

Seit 22 Jahren ist der südliche Teil der A143 bei Halle befahrbar. Jetzt wurde er saniert. Autofahrer mussten teilweise kilometerlange Umwege in Kauf nehmen. Das ist jetzt Geschichte.

Von Dirk Skrzypczak Aktualisiert: 22.12.2025, 13:30
Noch ist auf der A143 an der B80 Schluss. An der Fertigstellung der Autobahn wird aber wohl noch viele Jahre gearbeitet.
Noch ist auf der A143 an der B80 Schluss. An der Fertigstellung der Autobahn wird aber wohl noch viele Jahre gearbeitet. (Foto: Silvio Kison)

Halle (Saale)/MZ - Gute Neuigkeiten kurz vor Weihnachten von der Autobahn 143 westlich von Halle. Die Sperrungen werden teilweise aufgehoben. Aufpassen müssen Autofahrer trotzdem.