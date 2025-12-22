Verkehr - Umwege entfallen Freie Fahrt auf der A143 westlich von Halle - warum Autofahrer weiter aufpassen müssen

Seit 22 Jahren ist der südliche Teil der A143 bei Halle befahrbar. Jetzt wurde er saniert. Autofahrer mussten teilweise kilometerlange Umwege in Kauf nehmen. Das ist jetzt Geschichte.