Verkehr - Umwege entfallen Freie Fahrt auf der A143 westlich von Halle - warum Autofahrer weiter aufpassen müssen
Seit 22 Jahren ist der südliche Teil der A143 bei Halle befahrbar. Jetzt wurde er saniert. Autofahrer mussten teilweise kilometerlange Umwege in Kauf nehmen. Das ist jetzt Geschichte.
Aktualisiert: 22.12.2025, 13:30
Halle (Saale)/MZ - Gute Neuigkeiten kurz vor Weihnachten von der Autobahn 143 westlich von Halle. Die Sperrungen werden teilweise aufgehoben. Aufpassen müssen Autofahrer trotzdem.