Beliebteste Plätze der Camper Harz-Camp Bremer Teich Gernrode erneut auf Platz zwei: Warum dieser Campingplatz so gefragt ist
Zum zweiten Mal in Folge sichert sich das Harz-Camp Bremer Teich Gernrode den Silberrang im ADAC-Ranking. Was macht den Campingplatz so besonders, der Camper aus ganz Deutschland anzieht?
22.12.2025, 15:00
Gernrode/MZ. - Das Harz-Camp Bremer Teich Gernrode holt erneut „Silber“: Unter den gefragtesten Campingplätzen 2025 in Sachsen-Anhalt hat die familiengeführte Anlage den zweiten Platz belegt – wie schon 2024. Das hat eine aktuelle Analyse des ADAC-Campingportals PiNCAMP gezeigt.