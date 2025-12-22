weather starkbewoelkt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Beliebteste Plätze der Camper: Harz-Camp Bremer Teich Gernrode erneut auf Platz zwei: Warum dieser Campingplatz so gefragt ist

Beliebteste Plätze der Camper Harz-Camp Bremer Teich Gernrode erneut auf Platz zwei: Warum dieser Campingplatz so gefragt ist

Zum zweiten Mal in Folge sichert sich das Harz-Camp Bremer Teich Gernrode den Silberrang im ADAC-Ranking. Was macht den Campingplatz so besonders, der Camper aus ganz Deutschland anzieht?

Von Petra Korn 22.12.2025, 15:00
Liegt idyllisch im Wald und an einem Badesee: das Harz-Camp Bremer Teich bei Gernrode, das erneut Platz zwei unter den beliebtesten Campingplätze Sachsen-Anhalts belegt hat.
Liegt idyllisch im Wald und an einem Badesee: das Harz-Camp Bremer Teich bei Gernrode, das erneut Platz zwei unter den beliebtesten Campingplätze Sachsen-Anhalts belegt hat. Archivfoto: Almut Hartung

Gernrode/MZ. - Das Harz-Camp Bremer Teich Gernrode holt erneut „Silber“: Unter den gefragtesten Campingplätzen 2025 in Sachsen-Anhalt hat die familiengeführte Anlage den zweiten Platz belegt – wie schon 2024. Das hat eine aktuelle Analyse des ADAC-Campingportals PiNCAMP gezeigt.