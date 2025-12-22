Der „Dessauer Weihnachtscircus“ gastiert zum neunten Mal in der Stadt. Was auf dem Programm steht und warum die Gäste „kein alltäglicher Zirkus“ erwartet.

Der „Dessauer Weihnachtscircus“ gastiert zum neunten Mal in der Stadt - Was Besucher erwartet

Vom 22. Dezember bis zum 6. Januar: Etwa 30 internationale Künstler und 15 Tiere gestalten das Programm des „9. Dessauer Weihnachtscircus“.

Dessau-Roßlau/MZ. - Wer die Brauereibrücke regelmäßig überquert, wird es inzwischen bemerkt haben: Unübersehbar wurde auf der Festwiese am Stadtwerke-Kraftwerk in den vergangenen Tagen das blau-gelb gestreifte Zelt des „Dessauer Weihnachtscircus“ errichtet. Bereits zum neunten Mal über die Feiertage und bis hin ins neue Jahr zu Gast in der Stadt, verheißt die Kulisse eine Kurzreise in eine andere Welt.