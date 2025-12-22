22. Dezember bis 6. Januar 2026 Der „Dessauer Weihnachtscircus“ gastiert zum neunten Mal in der Stadt - Was Besucher erwartet
Der „Dessauer Weihnachtscircus“ gastiert zum neunten Mal in der Stadt. Was auf dem Programm steht und warum die Gäste „kein alltäglicher Zirkus“ erwartet.
22.12.2025, 14:00
Dessau-Roßlau/MZ. - Wer die Brauereibrücke regelmäßig überquert, wird es inzwischen bemerkt haben: Unübersehbar wurde auf der Festwiese am Stadtwerke-Kraftwerk in den vergangenen Tagen das blau-gelb gestreifte Zelt des „Dessauer Weihnachtscircus“ errichtet. Bereits zum neunten Mal über die Feiertage und bis hin ins neue Jahr zu Gast in der Stadt, verheißt die Kulisse eine Kurzreise in eine andere Welt.