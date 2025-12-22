Zwei Sommerwochen Arbeit für den Autor Burkhard Zemlin – jetzt ist er da: Der neue Bildband über die Lutherstadt Eisleben. Mit eindrucksvollen Fotografien und informativen Texten führt das Büchlein, erschienen im Leipziger Stadt-Bild-Verlag, durch historische Orte, Lutherstätten und die malerische Umgebung.

Lutherstadt Eisleben in Wort und Bild: Burkhard Zemlin erzählt über die Geschichte seiner Wahlheimat

Der ehemalige MZ-Redakteur und Eisleber Heimatforscher Burkhard Zemlin hat jetzt an einem Bildband über die Lutherstadt Eisleben mitgearbeitet.

Eisleben/MZ - Zwei Sommerwochen lang habe er über den Texten für den neuen Bildband über die Lutherstadt Eisleben geschwitzt, sagt Burkhard Zemlin. Nun liegt der kleine Bildband, erschienen im Stadt-Bild-Verlag Leipzig, in gedruckter Form vor und kann in der Thalia-Buchhandlung in Eisleben gekauft werden.