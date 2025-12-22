Überfall in Wittenberg Für eine Schachtel Zigaretten! 19-Jähriger mit Messer bedroht und ausgeraubt: Wer kennt den Täter?
In Wittenberg ist ein 19-Jähriger mit einem Messer bedroht und beraubt worden. Die Polizei sucht nun den Täter. So wird der Mann beschrieben.
Aktualisiert: 22.12.2025, 15:43
Wittenberg. – In der Berliner Chaussee in Wittenberg ist ein 19-Jähriger am Sonntag gegen 19.55 Uhr ausgeraubt worden, teilt die Polizei mit.
Den Angaben zufolge war der junge Mann zu Fuß unterwegs, als ihn ein Unbekannter mit vorgehaltenem Messer zur Herausgabe von Bargeld sowie Zigaretten aufgefordert habe.
19-Jähriger mit Messer bedroht: Täter flüchtet mit Schachtel Zigaretten
Der Mann habe eine Schachtel Zigaretten erbeutet und sei dann geflüchtet.
So wird der Täter beschrieben:
- circa 18 bis 19 Jahre als
- circa 1,75 Meter groß
- schlanke Statur
- schwarzes, lockiges Haar
- dünne Augenbrauen
- runde Gesichtsform
- raue, tiefe Stimme
- sprach Deutsch mit einem Akzent
- trug schwarze Kleidung
- schwarze Bauchtasche
Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter liefern können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wittenberg unter der Telefonnummer 03491/4690 zu melden.