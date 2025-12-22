weather starkbewoelkt
Halle (Saale), Deutschland
  Unfall in der Elsteraue: Crash am Morgen bei Zeitz: Zwei Frauen verletzt

Zwischen Ostrau und Könderitz sind am Montagmorgen zwei Autos zusammengestoßen.

22.12.2025, 15:24
Die Zeitzer Polizei rückte Montagmorgen zu einem Unfall nahe Könderitz aus.
Die Zeitzer Polizei rückte Montagmorgen zu einem Unfall nahe Könderitz aus. (Foto: DPA/Carsten Rehder)

Könderitz/MZ - Vermutlich aufgrund der Witterungsbedingungen ist am Montagmorgen eine 64-Jährige mit ihrem Auto auf der L192 zwischen Könderitz und Ostrau in den Gegenverkehr geraten und dabei mit einem entgegenkommenden Auto einer 69-Jährigen zusammengestoßen. Beide Fahrerinnen, berichtet die Polizei, wurden dabei leicht verletzt und kamen zur Behandlung ins Krankenhaus.