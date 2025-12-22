Könderitz/MZ - Vermutlich aufgrund der Witterungsbedingungen ist am Montagmorgen eine 64-Jährige mit ihrem Auto auf der L192 zwischen Könderitz und Ostrau in den Gegenverkehr geraten und dabei mit einem entgegenkommenden Auto einer 69-Jährigen zusammengestoßen. Beide Fahrerinnen, berichtet die Polizei, wurden dabei leicht verletzt und kamen zur Behandlung ins Krankenhaus.