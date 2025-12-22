Cösitzer begehen Schlossweihnacht mit viel festlicher Musik in der Kirche. Gemeinschaft setzt Tradition fort. Vereine engagieren sich in der Vorweihnachtszeit.

Warum an der Brennerei in Cösitz Küsse nicht verboten sind

Cösitz/MZ. - Am Abend wurde es wohl noch eng unter dem Mini-Mistelzweig, der über dem Eingang zur „Alten Brennerei“ baumelte. Küssen ist in Cösitz längst erlaubt. Und noch so einiges mehr. Feiern, flirten, staunen, singen, musizieren, Freunde treffen. All das passierte am Samstag zur Schlossweihnacht. Die hat übrigens Tradition in dem 220-Seelen-Dörfchen. Die Geschichte erzählt Ortsbürgermeister Andreas Lewonig (parteilos) gern.