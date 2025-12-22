weather starkbewoelkt
Cösitzer begehen Schlossweihnacht mit viel festlicher Musik in der Kirche. Gemeinschaft setzt Tradition fort. Vereine engagieren sich in der Vorweihnachtszeit.

Von Sylvia Czajka 22.12.2025, 14:00
Festliche Musik präsentierte das Köthener Schlossconsortium, Lieder sangen der Görziger Kirchenchor im Cösitzer Gotteshaus.
Festliche Musik präsentierte das Köthener Schlossconsortium, Lieder sangen der Görziger Kirchenchor im Cösitzer Gotteshaus. (Foto: Sylvia Czajka)

Cösitz/MZ. - Am Abend wurde es wohl noch eng unter dem Mini-Mistelzweig, der über dem Eingang zur „Alten Brennerei“ baumelte. Küssen ist in Cösitz längst erlaubt. Und noch so einiges mehr. Feiern, flirten, staunen, singen, musizieren, Freunde treffen. All das passierte am Samstag zur Schlossweihnacht. Die hat übrigens Tradition in dem 220-Seelen-Dörfchen. Die Geschichte erzählt Ortsbürgermeister Andreas Lewonig (parteilos) gern.