Die Flossenschwimmer des USV Halle haben bereits einige Erfolge vorzuweisen. Der Verein will seine Nachwuchsarbeit nun weiter professionalisieren.

Für das Flossenschwimmen gibt es beim USV Halle eine eigene Sektion.

Halle (Saale)/MZ. - Flossenschwimmen beziehungsweise Finswimming, wie es im Englischen heißt, ist Hochgeschwindigkeitsschwimmen. Um sich mit Monoflosse oder Bi-Fins durchs Wasser zu bewegen, braucht es gleichermaßen Technik, Kraft und Präzision. Beim Universitätssportsportverein Halle (USV) gibt es dafür eine eigene Sektion. „Wir machen hier eine gute Arbeit und brauchen uns nicht verstecken“, sagt Trainer Jörg Hoffmann.