Hinter dem Einkaufszentrum „Schöne Aussicht“ in Leißling liegt eine abwechslungsreiche Adventszeit. Wie die Resonanz der Kundschaft war und was fürs neue Jahr geplant ist.

Olympiasiegerin Kati Wilhelm zu Gast: Wie das Einkaufszentrum „Schöne Aussicht“ punkten will

Die Sängerinnen und Sänger des Weißenfelser Vereins „music art“ begeisterten das Publikum mit weihnachtlichen Liedern.

Leißling - Der Weißenfelser Verein „music art“, der Seumeverein mit einem Bastelangebot und drei Vorstellungen mit den beliebten Figuren Pittiplatsch, Moppi und Schnatterinchen setzten am Samstag den Schlusspunkt unter das vielfältige Adventsprogramm im Einkaufszentrum „Schöne Aussicht“ in Leißling. Enrico Burau, seit August als Centermanager tätig, blickt auf die vergangenen Wochen zurück.