Nach drei Wochen schließen die Händler des Ascherslebener Weihnachtsmarktes ihre Buden und Stände wieder. Welche Bilanz Organisatoren und Akteure ziehen.

Aschersleben/MZ - Der letzte Glühwein ist getrunken, der Grillrost leer, die Buden und Wagen geschlossen. Nach einem gemeinsamen Singen im Museumshof unter Leitung von Philipp Popp und mit einem besucherstarken letzten Sonntag vor dem Fest ist der diesjährige Weihnachtsmarkt in Aschersleben zu Ende gegangen. „Es war so schön wie immer. Die Ascherslebener stehen hinter ihrem Weihnachtsmarkt“, sagt „Glühwein-Anja“ Sendler, die mit ihrer Mannschaft seit vielen Jahren dabei ist und damit sozusagen zum Inventar zählt. „Zum Glück hat das Wetter gut mitgespielt, so dass es diesmal nicht ganz so anstrengend war.“