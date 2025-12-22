weather starkbewoelkt
Halle (Saale), Deutschland
  4. Zwischenbilanz: Fußballerinnen von Rotation Aschersleben blicken voller Zuversicht auf die Rückrunde

Die Fußball-Damen von Rotation Aschersleben bleiben in der Regionalklasse in Schlagdistanz zum Führungsduo. Anfang 2026 werden sie beim Rotations-Cup in der Wema-Sporthalle antreten.

Von Ingo Gutsche 22.12.2025, 12:15
Die Damen von Rotation Aschersleben, hier mit Mareen Haußmann (links), gewannen bisher fünf Punktspiele in der Regionalklasse II.
Die Damen von Rotation Aschersleben, hier mit Mareen Haußmann (links), gewannen bisher fünf Punktspiele in der Regionalklasse II. (Foto: Sven Brückner)

Aschersleben/MZ - Nach sieben Spieltagen belegen die Fußball-Damen von Rotation Aschersleben den dritten Platz in der Regionalklasse II. Mit 15 Punkten liegt das Team zwar hinter Spitzenreiter Rot-Schwarz Edlau und dem Tabellenzweiten TuS Bebitz (jeweils 21 Punkte), hat den Blick nach ganz vorne aber noch längst nicht verloren.