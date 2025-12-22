Die Fußball-Damen von Rotation Aschersleben bleiben in der Regionalklasse in Schlagdistanz zum Führungsduo. Anfang 2026 werden sie beim Rotations-Cup in der Wema-Sporthalle antreten.

Die Damen von Rotation Aschersleben, hier mit Mareen Haußmann (links), gewannen bisher fünf Punktspiele in der Regionalklasse II.

Aschersleben/MZ - Nach sieben Spieltagen belegen die Fußball-Damen von Rotation Aschersleben den dritten Platz in der Regionalklasse II. Mit 15 Punkten liegt das Team zwar hinter Spitzenreiter Rot-Schwarz Edlau und dem Tabellenzweiten TuS Bebitz (jeweils 21 Punkte), hat den Blick nach ganz vorne aber noch längst nicht verloren.