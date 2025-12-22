An der Magistrale liegt die hallesche Tankstelle, die durch Brückenabriss und Staus am Rennbahnkreuz aktuell vermutlich die wenigsten Kunden hat. Was der Pächter dazu sagt und wie lange er durchhalten kann.

Die traurigste Tankstelle von Halle - dramatische Entwicklung bei den Kundenzahlen

Diese Tankstelle liegt an einer der meistbefahrenen Straßen der Stadt. Trotzdem fristet sie ein trauriges Dasein.

Halle (Saale)/MZ - Seit 2009 hat Uwe Steingraf die Tankstelle an der Magistrale. Dass, was sich aufgrund der Baustellensituation gerade dort abspielt, oder besser gesagt nicht abspielt, hätte er so vor Baubeginn nicht vermutet. Seine Tankstelle ist wie eine Insel im Stau.