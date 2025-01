Carola lässt grüßen: In Halle sollen als Folge des Dresdner Unglücks nach und nach alle Spannbetonbrücken ersetzt werden. Die ersten Abrisse sollen noch in diesem Jahr erfolgen.

Abrisse stehen bevor: Alle Spannbetonbrücken in Halle sollen ersetzt werden

Sichtbare Schäden an einer Brücke über die B80 am Rennbahnkreuz.

Halle (Saale)/MZ. - Die hallsche Stadtverwaltung will in den nächsten Jahren nach und nach all ihre Spannbetonbrücken abreißen oder ersetzen. Das erklärte Wolfgang Piller, Abteilungsleiter Straßen- und Brückenbau, jüngst im Planungsausschuss. Insgesamt sind 33 Brücken im gesamten Stadtgebiet betroffen. „Das ist natürlich eine riesige Aufgabe“, sagte Piller. Die ersten Abrisse sollen noch im Laufe dieses Jahres angegangen werden.