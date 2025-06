Franz Rosenstock wurde beim Zapfenstreich in die Questenmannschaft aufgenommen. Welche Aufgaben er beim Questenfest zu erledigen hatte und wie er belohnt wurde.

Questenberg/MZ. - Franz Rosenstock ist das jüngste Mitglied in der Questenmannschaft. Er wurde Pfingstsonntag beim Zapfenstreich in die Mannschaft aufgenommen. Neben der Jugendweihe in diesem Jahr war es der Moment, auf den er sich besonders gefreut hat.