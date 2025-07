Die CDU/FDP-Fraktion will einen Stadtratsantrag aufrechterhalten und Straftaten vorbeugen. Ein Mittel könnte ein Runder Tisch sein, an dem Vertreter verschiedener Behörden sitzen.

CDU/FDP-Fraktion will Stadtratsantrag für mehr Sicherheit in Aschersleben aufrechterhalten

Aschersleben/MZ - Mitten hinein in die parlamentarische Sommerpause des Stadtrates platzt die CDU/FDP-Fraktion mit einer Aufforderung an Ascherslebens OB Steffen Amme: „Herr Oberbürgermeister, kommen Sie ins Handeln. Die Sicherheit unserer Stadt duldet kein Zögern!“ Konkret fordert die Fraktion eine ressortübergreifende Sicherheitskooperation zwischen Behörden wie Ordnungsamt, Landeskriminalamt, Finanzamt, Zoll und Landkreis. Die Zusammenarbeit hat das Ziel, vorbeugend zu agieren und so die Zahl der Straftaten langfristig zu reduzieren. Nachzulesen ist der Vorstoß in einem Facebook-Post des CDU-Stadtverbandes.