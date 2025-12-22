Gute Stimmung auf dem Jessener Weihnachtsmarkt. Security und Polizei sorgen für Sicherheit. Welches Fazit Veranstalter Reno Sperlich zieht und warum der Weihnachtmann echt ist.

Die Erst- bis Viertklässler der örtlichen Grundschule „Max Lingner“ führen auf der Bühne ein 20-minütiges Programm auf.

Jessen/MZ. - „Wir stehen hier nicht zur Abschreckung. Unsere Aufgabe ist es, für Sicherheit auf dem Weihnachtsmarkt zu sorgen“, sagt Waldemar Mut, Chef der Firma SBS Security mit Sitz in Lübben, der mit seinem Team gezielt Stichproben durchführt, damit die Platzordnung auch eingehalten wird. Als Sicherheitsexperte, erzählt Mut, habe er einen Blick für „die gewisse Zielgruppe“ entwickelt, auf dem Markt in Jessen seien eher Familien mit Kindern unterwegs. Größere Taschen oder Rucksäcke werden grundsätzlich kontrolliert, die Besucher seien freundlich und zeigen Verständnis für die Maßnahmen. „Frauen werden von einer Mitarbeiterin kontrolliert“, sagt Mut und deutet auf eine Dame, die auf der anderen Seite des Marktplatzes steht.