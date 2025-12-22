Zahlreiche Wagemutige haben auch in dieser Saison im Kühnauer See wieder für den guten Zweck gefroren, darunter auch Kameraden der Oranienbaumer Feuerwehr. Wie die Gesamtbilanz ausfällt. Wie viele Bäume 2026 gepflanzt werden.

„Frieren für den guten Zweck“ - 428 Wagemutige steigen zum Finale am vierten Advent ins kalte Wasser

Gemeinsam frieren: Auch in diesem Jahr wagten wieder hunderte Mutige das bad im eiskalten Kühnauer See.

Dessau/MZ. - Es war eine Frage der Ehre für einige Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Oranienbaum beim diesjährigen Eisbaden am Kühnauer See an jedem Adventssonntag dabei zu sein und sich ins kalte Wasser zu begeben. Die Kühnauer Kameraden haben sie immer ein bisschen geneckt, dass sie sich das ja vielleicht doch nicht trauen würden. Selbstverständlich wollte das der Oranienbaumer Ortswehrleiter Nico Boas so nicht auf sich sitzen lassen.