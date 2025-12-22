weather starkbewoelkt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Jubel in Naundorf und Landsberg: Testwohnung für Senioren, Podcast mit Kindern - doppelter Erfolg für den Saalekreis beim Demografiepreis

Jubel in Naundorf und Landsberg Testwohnung für Senioren, Podcast mit Kindern - doppelter Erfolg für den Saalekreis beim Demografiepreis

Gleich zwei Projekte aus dem Saalekreis haben beim Demografiepreis 2025 überzeugt: Der Seniorenverein Nauendorf und die Bibliothek Landsberg. Mit welchen innovativen Ideen sie die Juroren überzeugten.

Von Luisa König 22.12.2025, 10:00
Die Kinder der Bibliothek Landsberg konnten mit ihrem Projekt überzeugen.
Die Kinder der Bibliothek Landsberg konnten mit ihrem Projekt überzeugen. (Foto: Ministerium für Infrastruktur und Digitales / Peter Gercke)

Nauendorf/Landsberg/MZ. - In diesem Jahr konnte der Saalekreis gleich doppelt jubeln: Zwei lokale Initiativen wurden beim Demografiepreis Sachsen-Anhalts ausgezeichnet. Die Projekte zeigen eindrucksvoll, wie engagiertes Handeln vor Ort den demografischen Wandel aktiv gestaltet – für Seniorinnen und Senioren ebenso wie für Kinder und Jugendliche.