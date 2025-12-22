Gleich zwei Projekte aus dem Saalekreis haben beim Demografiepreis 2025 überzeugt: Der Seniorenverein Nauendorf und die Bibliothek Landsberg. Mit welchen innovativen Ideen sie die Juroren überzeugten.

Testwohnung für Senioren, Podcast mit Kindern - doppelter Erfolg für den Saalekreis beim Demografiepreis

Die Kinder der Bibliothek Landsberg konnten mit ihrem Projekt überzeugen.

Nauendorf/Landsberg/MZ. - In diesem Jahr konnte der Saalekreis gleich doppelt jubeln: Zwei lokale Initiativen wurden beim Demografiepreis Sachsen-Anhalts ausgezeichnet. Die Projekte zeigen eindrucksvoll, wie engagiertes Handeln vor Ort den demografischen Wandel aktiv gestaltet – für Seniorinnen und Senioren ebenso wie für Kinder und Jugendliche.