140 Jahre Einsatzbereitschaft, 60 Einsätze im Jahr – die Feuerwehr Kötzschau steht Tag und Nacht bereit. Wie sich Technik, Teamgeist und Ehrenamt über Generationen verändert haben.

Von der Sirene bis zum Waldbrand: Feuerwehr Kötzschau feiert Jubiläum

Zum Jubiläumsfest der Freiwilligen Feuerwehr Kötzschau zeigten Kameraden aus Rodden eine Vorführung „Löscheinsatz früher bis heute“.

Kötzschau/MZ. - Etwa sechzigmal im Jahr werden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Kötzschau alarmiert. Dann eilen sie zum Gerätehaus, wo die Schutzkleidung griffbereit in den Umkleidekabinen hängt und die Fahrzeuge startklar sind. Es kann losgehen – dahin, wo Hilfe benötigt wird.