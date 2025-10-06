140 Jahre Ehrenamt Von der Sirene bis zum Waldbrand: Feuerwehr Kötzschau feiert Jubiläum
140 Jahre Einsatzbereitschaft, 60 Einsätze im Jahr – die Feuerwehr Kötzschau steht Tag und Nacht bereit. Wie sich Technik, Teamgeist und Ehrenamt über Generationen verändert haben.
06.10.2025, 15:00
Kötzschau/MZ. - Etwa sechzigmal im Jahr werden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Kötzschau alarmiert. Dann eilen sie zum Gerätehaus, wo die Schutzkleidung griffbereit in den Umkleidekabinen hängt und die Fahrzeuge startklar sind. Es kann losgehen – dahin, wo Hilfe benötigt wird.