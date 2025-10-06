Ein 45-jähriger Mann aus dem Iran wird vor dem Landgericht Halle zu einer langen Gefängnisstrafe verurteilt. Warum er seine Frau umbringen wollte.

Versuchter Mord: Angeklagter schockiert - Was der Richter in Halle ihm nach dem Urteil sagt

Der Angeklagte, der aus dem Iran stmmt wurde zu einer langjährigen Gefängnisstrafe verurteilt.

Halle/MZ. - War es gefährliche Körperverletzung, versuchter Mord oder war es doch ganz anders - wie der Angeklagte behauptet? Seine Frau hätte das alles eingefädelt, sagt der 45-Jährige. Denn wenn er sie hätte umbringen wollen, hätte er dafür gesorgt, dass seine Kinder in der Schule und nur er und seine Frau in der Wohnung sind. Warum das Gericht dem Mann nicht glaubte, und wie der Richter ihm die Leviten las.