Ermittlungen Zieht maskierte Bande durch Bernburg? Diese Vorfälle haben sich am Wochenende ereignet
MZ-Leser berichtet von mehreren Schäden im Stadtgebiet von Bernburg. So reagiert die Polizei.
Bernburg/MZ/KT. - „Es wäre gut, wenn dies an die Öffentlichkeit kommt, da die Polizei das nicht als ernsten Fall gesehen hat, sondern von ’Notrufmissbrauch’ gesprochen hat.“ Mit diesem Hilferuf meldete sich ein MZ-Leser nun bei der Redaktion und meint damit einen Vorfall, der sich in der Nacht zum Samstag in Bernburg ereignet haben soll.