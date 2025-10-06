weather regenschauer
MZ-Leser berichtet von mehreren Schäden im Stadtgebiet von Bernburg. So reagiert die Polizei.

06.10.2025, 18:07
Die Scheibe der Bushaltestelle am Zepziger Weg wurde von Unbekannten eingeschlagen. Die Scherben sind noch sichtbar.
Die Scheibe der Bushaltestelle am Zepziger Weg wurde von Unbekannten eingeschlagen. Die Scherben sind noch sichtbar. (Foto: Engelbert Pülicher)

Bernburg/MZ/KT. - „Es wäre gut, wenn dies an die Öffentlichkeit kommt, da die Polizei das nicht als ernsten Fall gesehen hat, sondern von ’Notrufmissbrauch’ gesprochen hat.“ Mit diesem Hilferuf meldete sich ein MZ-Leser nun bei der Redaktion und meint damit einen Vorfall, der sich in der Nacht zum Samstag in Bernburg ereignet haben soll.