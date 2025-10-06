MZ-Leser berichtet von mehreren Schäden im Stadtgebiet von Bernburg. So reagiert die Polizei.

Zieht maskierte Bande durch Bernburg? Diese Vorfälle haben sich am Wochenende ereignet

Die Scheibe der Bushaltestelle am Zepziger Weg wurde von Unbekannten eingeschlagen. Die Scherben sind noch sichtbar.

Bernburg/MZ/KT. - „Es wäre gut, wenn dies an die Öffentlichkeit kommt, da die Polizei das nicht als ernsten Fall gesehen hat, sondern von ’Notrufmissbrauch’ gesprochen hat.“ Mit diesem Hilferuf meldete sich ein MZ-Leser nun bei der Redaktion und meint damit einen Vorfall, der sich in der Nacht zum Samstag in Bernburg ereignet haben soll.