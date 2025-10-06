Zörbig feiert am Samstag seine Oktober-Festpremiere. Für ausgelassene Stimung sollen Ballermann-Stars wie Mickie Krause und Tim Toupet sorgen.

Zörbig/MZ. - Zörbig erlebt eine Premiere: Am Samstag, 11. Oktober, steigt in der Festhalle an der Wasserturmstraße das erste Oktoberfest der Stadt. Unter dem Namen „Zörbiger Saftwiesen“ laden die Veranstalter zu einem Abend mit Stars der Partyszene und bayerischem Flair ein. Bereits der Auftakt verspricht Stimmung, wenn Bürgermeister Matthias Egert (CDU) gemeinsam mit Organisator Ingo Weise das erste Fass ansticht. Partytauglich sidn auch die Stars auf der Bühne.

Programm bis tief in die Nacht hinein

Der traditionelle Anzapf-Moment eröffnet ein Programm, das bis tief in die Nacht reicht. Mit Mickie Krause und Tim Toupet stehen zwei der bekanntesten Stimmungsmacher auf der Bühne, die schon am berühmten Ballermann für gute Laune sorgten. Unterstützt werden sie von der Liveband „Die Partyfürsten“, die für tanzbare Rhythmen und Mitsing-Momente sorgen will.

Die Festhalle in Zörbig bereitet sich auf die Saftwiesen vor. (Foto: Thomas Schmidt)

Auch abseits der Bühne ist für Abwechslung gesorgt. Servoert werden Klassiker wie Schweinshaxe, deftigen Braten, Leberkäse und Weißwurst. Eine Feuershow und visuelle Effekte runden das Fest ab. Damit niemand frieren muss, wird die Halle vorgeheizt.

Karten werden knapp

Schon jetzt zeigt sich die enorme Nachfrage: Die Plus-Karten sind nahezu vergriffen, auch die regulären Tickets werden knapp. Restkarten gibt es bei Edeka Zörbig und Landberg sowie online unter www.eventim-light.com. Viele Besucher haben sich ihr Eintrittsbändchen aber längst gesichert, so dass der Oktoberfest-Abend auf ein ausverkauftes Haus zusteuert.