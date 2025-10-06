Hiobsbotschaft aus dem Jugendamt Kosten für Sozialleistungen explodieren - Stadt Halle besonders betroffen
In Halle steigen die Kosten für Sozialleistungen immer weiter an. Für die Stadtverwaltung ist das ein großes Problem. Warum Halle besonders betroffen ist und wie es jetzt weitergehen soll.
06.10.2025, 20:00
Halle (Saale)/MZ. - Es gibt Momente, in denen Behörden in das privateste Lebensumfeld von Menschen eingreifen. Wenn beispielsweise ein Kind in seinem Zuhause von Mutter oder Vater geschlagen wird, dann muss das Jugendamt das Kind beschützen, sobald es von der Kindeswohlgefährdung hört. Im Ernstfall heißt das, dass das Kind für eine gewisse Zeit aus seinem Zuhause raus geholt und „in Obhut“ genommen wird.