In Halle steigen die Kosten für Sozialleistungen immer weiter an. Für die Stadtverwaltung ist das ein großes Problem. Warum Halle besonders betroffen ist und wie es jetzt weitergehen soll.

Wenn Kinder in Gefahr sind, muss gehandelt werden. Aber in Halle sind die Kosten für Sozialhilfe so hoch, dass kaum noch Geld für andere Sachen übrig bleibt.

Halle (Saale)/MZ. - Es gibt Momente, in denen Behörden in das privateste Lebensumfeld von Menschen eingreifen. Wenn beispielsweise ein Kind in seinem Zuhause von Mutter oder Vater geschlagen wird, dann muss das Jugendamt das Kind beschützen, sobald es von der Kindeswohlgefährdung hört. Im Ernstfall heißt das, dass das Kind für eine gewisse Zeit aus seinem Zuhause raus geholt und „in Obhut“ genommen wird.