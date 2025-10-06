weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Umjubeltes Gastspiel im Steintor-Varieté: Tosender Applaus für Lars Eidinger in Halle - Braucht Deutschland eine neue Hymne?

Umjubeltes Gastspiel im Steintor-Varieté Tosender Applaus für Lars Eidinger in Halle - Braucht Deutschland eine neue Hymne?

Lars Eidinger gastiert mit Brechts „Hauspostille“ im halleschen Steintor. Was er dem Publikum übelnimmt und wie er die Rüge freundlich verpackt.

Von Undine Freyberg 06.10.2025, 20:58
Lars Eidinger (rechts) im Brecht-Look und Pianist Hans-Jörn Brandenburg bekamen minutenlangen Applaus und Standing Ovations.
Lars Eidinger (rechts) im Brecht-Look und Pianist Hans-Jörn Brandenburg bekamen minutenlangen Applaus und Standing Ovations. (Foto: Undine Freyberg)

Halle (Saale)/MZ. - Er hatte noch kein Wort gesprochen, da gab es schon minutenlangen tosenden Applaus. Und selten hat jemand wohl auf so freundliche Weise zu seinem Publikum gesagt: Packt Eure verdammten Handys weg! Einer der das kann, ist Lars Eidinger. Er hat an diesem Abend im Steintor-Varieté in Halle sichtlich Spaß und sagt das auch.