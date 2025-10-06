Lars Eidinger gastiert mit Brechts „Hauspostille“ im halleschen Steintor. Was er dem Publikum übelnimmt und wie er die Rüge freundlich verpackt.

Tosender Applaus für Lars Eidinger in Halle - Braucht Deutschland eine neue Hymne?

Halle (Saale)/MZ. - Er hatte noch kein Wort gesprochen, da gab es schon minutenlangen tosenden Applaus. Und selten hat jemand wohl auf so freundliche Weise zu seinem Publikum gesagt: Packt Eure verdammten Handys weg! Einer der das kann, ist Lars Eidinger. Er hat an diesem Abend im Steintor-Varieté in Halle sichtlich Spaß und sagt das auch.