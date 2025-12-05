„Insolvenz in Eigenverwaltung“ Hiobsbotschaft vor dem Weihnachtsfest - Krise bei Firma für Fensterbau in Elsnigk bei Köthen
Geschäftsführer erklärte der MZ die Hintergründe und erinnerte daran, dass sich der Betrieb vor einem Jahr in ähnlicher Lage befunden hat.
Aktualisiert: 05.12.2025, 14:57
Elsnigk/MZ. - Die in Kooperation mit der Gerdes GmbH in Lengerich (Niedersachsen) gegründete Fensterbaufirma in Elsnigk ist in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Anlass: Das Amtsgericht Lingen habe für die Gerdes GmbH mit rund 180 Mitarbeitern am 4. November „das zunächst vorläufige Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung angeordnet“.