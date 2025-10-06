Hoher Sachschaden und eine verletzte Person sind die Folge eines Verkehrsunfalls gewesen, der sich am Montag nahe Petersroda ereignet hat.

Petersroda/MZ. - Hoher Sachschaden und eine verletzte Person sind die Folge eines Verkehrsunfalls gewesen, der sich am Montag, 6. Oktober, nahe Petersroda ereignet hat.

Ersten Ermittlungen der Polizei zu Folge fuhr ein 42-Jähriger gegen 11 Uhr mit einem VW Caddy auf der B 184 aus Richtung Petersroda in Richtung Bitterfeld-Wolfen. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, leitete ein sich nähernder 51-jähriger Lkw-Fahrer eine Vollbremsung ein. Dahinter fuhr eine 65-jähriger Ford-Fahrerin die ihr Auto nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen konnte und somit auf den Lkw auffuhr.

Zu einer Kollision zwischen dem Lkw und dem Caddy kam es nicht. Der Caddy hatte die Fahrbahn verlassen und war im Straßengraben zum Stehen gekommen. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 12.000 Euro.

Die Ford-Fahrerin zog sich oberflächliche Verletzungen zu. Sie wurde ambulant versorgt. Sowohl der VW als auch der Ford mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war zeitweise voll gesperrt.