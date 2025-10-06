DDR-Soljanka zum 7. Oktober Großer Auftritt in ZDF-Show „besseresser“: Was Koch aus Reinsdorf bei Dreh mit Sebastian Lege erlebt
Durch einen Artikel in Tageblatt/MZ wird ZDF-Fernsehkoch Sebastian Lege auf den 73-jährigen Küchenmeister Erich Klukas aufmerksam und lädt ihn in die Sendung „besseresser“ ein. Wann die Ausstrahlung erfolgt.
06.10.2025, 16:27
Reinsdorf/Köln - Diese Story beginnt so, wie viele überraschende Geschichten beginnen – nämlich mit einem Telefonanruf, den der Empfänger bloß für einen Streich, für eine Veralberung hält: „Vater, das ZDF ist dran, Fernsehkoch Sebastian Lege will, dass du zu ihm in die Sendung kommst“.