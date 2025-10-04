weather regenschauer
  4. Sangerhausen: Polizei rückt wegen Ballonfahrer-Rentner aus

Unwillig auch in Anwesenheit der Polizei Ballonfahrer versperrt mit seinem Autoanhänger Zufahrt zum Friedwald bei Sangerhausen

Renitenter Rentner mit Heißluftballon wird wegen Nötigung angezeigt. Was passiert ist.

Von Grit Pommer Aktualisiert: 06.10.2025, 14:48
Die Zufahrt zum Friedwald bei Sangerhausen.
Die Zufahrt zum Friedwald bei Sangerhausen. Foto: Maik Schumann

Sangerhausen. - Ein renitenter Ballonfahrer hat an der Zufahrt zum Sangerhäuser Friedwald für Ärger gesorgt. Der 67-Jährige hatte am Nachmittag des Einheitstages wenige hundert Meter vor dem Friedwald seinen Pkw mit Anhänger so breit auf den Weg gestellt, dass für andere Autos kein Durchkommen mehr war.