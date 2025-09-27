Weil sie von der Firma Novelis in Nachterstedt Aluminiumschrott gestohlen haben sollen, stehen drei Männer vor Gericht. Detektive haben vier Taten dokumentiert. Darf ihr Material verwendet werden?

Aludiebstahl mit Zirkuswagen: Drei Männer müssen sich vor Ascherslebener Amtsgericht verantworten

Um mehrere Diebstähle von Aluminiumschott aufzuklären, hat Novelis Privatdetektive mit Ermittlungen beauftragt.

Aschersleben/MZ - Wegen des Diebstahls von Aluminiumschrott vom Gelände der Firma Novelis in Nachterstedt müssen sich derzeit drei Männer vor dem Schöffengericht am Amtsgericht Aschersleben verantworten. Novelis ist ein führender Hersteller von flachgewalztem Aluminium und weltweit größter Recycler von Aluminium. Die drei Männer sollen mit einem noch Unbekannten als Bande bei vier Taten 2021 Aluminiumbleche im Wert von 64.000 Euro gestohlen haben, hieß es in der Anklage der Magdeburger Staatsanwältin.