Dreiste Diebe kommen über das Dach - Zigaretten und Bargeld werden in Bobbau gestohlen

Bobbau/MZ. - Dreiste Diebe haben in Bobbau ihr Unwesen getrieben.

Wie die Polizei am Montag berichtet, waren Kriminelle am vergangenen Wochenende über das Dach eines Einkaufszentrums in der Friedensstraße in ein Ladengeschäft gelangt. Hier hatten sie es auf eine größere Menge an Tabakwaren verschiedener Marken und Bargeld aus einem Tresor abgesehen.

Der Gesamtschaden wurde mit ungefähr 4.000 Euro angegeben. Die Tatzeit wird von der Polizei zwischen Samstag 4. Oktober und Montag 6. Oktober eingegrenzt. Die Ermittlungen dauern an.