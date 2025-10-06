weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Nachhaltigkeit in Halle: Schnippeln unter der Discokugel auch in Halle

„Bildung durch die Hintertür“ - damit möchte das Schnippelmobil in Halle zum Austausch über Nachhaltigkeit locken. Mit dieser Idee möchten die Initiatoren einen Preis gewinnen. Dafür werden allerdings noch Spenden gebraucht.

Von Thisbe Westermann 06.10.2025, 13:49
So könnte eine Schnippeldisco in Zukunft auch in Halle aussehen.
So könnte eine Schnippeldisco in Zukunft auch in Halle aussehen. (Foto: Michel Klehm)

Halle/MZ. - Schnippeln, Kochen und Speisen im Schein der Discokugel – so haben sich die Initiatoren des Projekts „Schnippelmobil“ das vorgestellt. Ausschließlich gerettete oder regionale Lebensmittel landen dabei im Kochtopf.