Nachhaltigkeit in Halle Schnippeln unter der Discokugel auch in Halle
„Bildung durch die Hintertür“ - damit möchte das Schnippelmobil in Halle zum Austausch über Nachhaltigkeit locken. Mit dieser Idee möchten die Initiatoren einen Preis gewinnen. Dafür werden allerdings noch Spenden gebraucht.
06.10.2025, 13:49
Halle/MZ. - Schnippeln, Kochen und Speisen im Schein der Discokugel – so haben sich die Initiatoren des Projekts „Schnippelmobil“ das vorgestellt. Ausschließlich gerettete oder regionale Lebensmittel landen dabei im Kochtopf.