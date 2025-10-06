Nahe der L228 zwischen Stangerode und Alterode im Landkreis Mansfeld-Südharz hat die Polizei einen auf dem Dach liegenden Mazda in einem Straßengraben gefunden. Der Fahrer fehlte jedoch.

Am Sonntagmorgen fand die Polizei einen auf dem Dach liegenden Mazda in einem Straßengraben zwischen Stangerode und Alterode. Von dem Fahrer fehlte jedoch jede Spur.

Stangerode. – Am Sonntagmorgen hat die Polizei einen verunfallten Kleinwagen zwischen Stangerode und Alterode (Landkreis Mansfeld-Südharz) entdeckt. Vom Fahrer fehlte jede Spur.

Wie die Polizei mitteilte, wurde gegen 9.20 Uhr nahe der L228 ein Mazda gefunden, der auf dem Dach in einem Straßengraben lag. Scheinbar war das Auto in der Nacht von der Straße abgekommen und hatte sich aus bislang unbekannter Ursache überschlagen.

Unfall im Landkreis Mansfeld-Südharz: Welche Rolle spielt der Fahrzeugbesitzer?

Laut Polizeiinspektion Halle fehlte von dem Autofahrer jedoch jede Spur. Auch war der Unfall nicht gemeldet worden. Eine Suchaktion mit einem Hubschrauber und Spürhunden blieb bislang erfolglos.

Der Fahrzeughalter konnte immerhin ermittelt und kontaktiert werden. Ob er für den Unfall verantwortlich ist, muss nun geprüft werden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Unfallflucht.

Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder den möglichen Fahrzeuginsassen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mansfeld-Südharz zu melden.