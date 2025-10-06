weather regenschauer
  4. Prominenz in der Stadt: Der Kaiser kam für 60 Minuten nach Halle

Er kam und war bald wieder weg. 1903 besuchte Wilhelm II. Halle, ohne einen Fuß auf den Boden zu setzen. Dennoch war die Bevölkerung elektrisiert.

Von Walter Zöller 06.10.2025, 11:53
Das Kaiserpaar unterwegs in der Innenstadt. (Foto: Stadtarchiv Halle)

Halle/MZ. - Für Reisende, die mit dem Zug in Halles Hauptbahnhof ankommen, ist der Weg nach draußen klar geregelt: Seit der Fertigstellung des Gebäudes im Jahr 1890 geht es über Treppen durch die große Bahnhofshalle in Richtung Ausgang. Doch es ging auch anders, als am 6. September 1903 Kaiser Wilhelm II. in Halle erwartet wurde.