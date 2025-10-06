Auf der A9 hat es zwischen Dessau-Süd und Thurland einen schweren Unfall gegeben. Was dazu bekannt ist.

Die Feuerwehr aus Raguhn löscht am vergangenen Donnerstag auf der A9 bei Thurland den brennenden Audi.

Dessau/Thurland/MZ. - Mehrere Verletzte, ein ausgebranntes Auto und ein Schaden im sechsstelligen Bereich sind das Ergebnis eines schweren Verkehrsunfalls auf der A 9 zwischen Dessau-Süd und Thurland. Zu dem Unfall kam es schon am Donnerstag, 2. Oktober. Der Zentrale Verkehrs- und Unfalldienst in Dessau hat ihn aber erst am Montag, 6. Oktober, gemeldet.

Nach Angaben der Ermittler hat sich der Unfall gegen 17.15 Uhr in Fahrtrichtung München ereignet. Der 46-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes hatte zu diesem Zeitpunkt die mittlere Fahrspur der A9 befahren. Der 34-jährige Fahrer eines Audi habe den Mercedes dann „mit augenscheinlich sehr hoher Geschwindigkeit“ überholen wollen. Das aber klappte nicht: Vor dem Audi wollte nach Angaben der Polizei in diesem Moment ein 30-jähriger Opel-Fahrer auf die linke Fahrspur ziehen, um ebenfalls ein Fahrzeug zu überholen. Der Opel-Fahrer bemerkte den von hinten kommenden Audi und scherte wieder in die mittlere Fahrspur zurück. Der Audi-Fahrer hatte da aber bereits eine Gefahrenbremsung eingeleitet.

Der schwer beschädigte Audi wird nach dem Unfall auf der A9 bei Thurland abtransportiert. (Foto: Feuerwehr Raguhn)

Durch die hohe Geschwindigkeit verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, brach nach rechts aus und kollidierte mit dem Opel. Damit nicht genug: Anschließend kam der Audi weiter nach rechts ab und kollidierte mit der Schutzplanke und überschlug sich. Der Audi fing Feuer. Der Opel geriet durch die Kollision ebenfalls außer Kontrolle und touchierte mehrfach die linke Mittelschutzplanke.

Der Fahrer des Audi erlitt schwere Verletzung, eine Insassin wurde leicht verletzt. Nach Angaben der Feuerwehr Raguhn hatte ihnen ein Ersthelfer geholfen, das brennende Fahrzeug rechtzeitig zu verlassen. Der 30-jährige Opel-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Die drei Verletzten wurden vor Ort medizinisch versorgt und dann in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Durch herumfliegende Teile wurde auch das Fahrzeug des 46-jährigen Mercedes-Fahrers beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von über 120.000 Euro. Zur Unfallaufnahme und zur Bergung der Autos war die A9 von 17.45 bis 19.25 Uhr in Fahrtrichtung München voll gesperrt.