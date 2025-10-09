Von der Berliner Volksbühne nach Sachsen-Anhalt: Dass Klaus Dörr als Geschäftsführer der Bühnen Halle vor Herausforderungen steht, weiß er. Und ist dennoch optimistisch.

HALLE/MZ. - Persönlich, sagt Klaus Dörr, habe es ihn schon lange in den Osten gezogen. Beruflich habe ihn die ungewöhnliche Struktur mit den fünf Sparten des Hauses in Halle gereizt. Seit Juli – nunmehr seit 100 Tagen – ist der 64-Jährige Geschäftsführer der Theater- und Orchester GmbH (TOOH). „Ich hatte in meiner Vergangenheit viel mit Ostdeutschland zu tun“, sagt er. Vor allem durch die drei Schauspielensembles, mit denen er in Berlin zusammengearbeitet hat. Viele der Mitarbeiter dort seien ostdeutsch sozialisiert gewesen.